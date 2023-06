Futures Wall Street richtingloos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet, in afwachting van wat Fed-voorzitter Jerome Powell zag zeggen over de economie wanneer hij verschijnt om te spreken op het Capitool. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd vrijwel ongewijzigd.



Sinds de havikige onderbreking van de renteverhogingen vorige week, heeft Powell maar heel beperkt nieuwe cijfers ontvangen, aldus Saxo Bank. "Hij zal mogelijk blijven aangeven dat er meer renteverhogingen nodig zullen zijn, maar Republikeinen zullen het podium krijgen om hun zorgen te uiten over de hardnekkige kerninflatie, terwijl Democraten voor meer duivige beleid zullen pleiten vanwege de groeiende risico's voor de economie." In Europa keken beleggers naar Britse inflatiecijfers die hoger waren dan voorspeld, waarmee de kans verder toeneemt dat de Bank of England de rente blijft verhogen. Morgen staat er in Londen een nieuw rentebesluit op de agenda. De olieprijs stond ook vrijwel stil. Een augustusfuture WTI olie kostte 71,25 dollar en Brent-olie 75,94 dollar, vrijwel gelijk aan dinsdagavond. De euro/dollar noteerde op 1,0921. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag tond er 1,0914 op de borden. Bedrijfsnieuws Amazon.com stond licht lager, ondanks een koersdoelverhoging door Jefferies van 135 tot 160 dollar. De analisten denken dat onderdeel AWS goed zal profiteren van de populariteit van kunstmatige intelligentie, waarvoor veel internetdata nodig is. Coinbase en Marathon Digital lijken hoger te gaan openen, na een sterke stijging van bitcoin, tot meer dan 28.000 dollar. FedEx daalde 3 procent in de handel voorbeurs. Het pakkettenbedrijf meldde een kwartaalwinst die de analistenverwachtingen overtrof, maar de omzet en de outlook vielen tegen. Tesla klom 1,4 procent. Topman Elon Musk heeft gesproken met de Indiase premier Narenda Modi en zei dat hij vol vertrouwen was dat Tesla's elektrische auto's "naar India zullen komen en wel zo snel als menselijkerwijs mogelijk is." Verder heeft ook Rivian ervoor gekozen om toegang te krijgen tot het snellaadnetwerk van Tesla. Eerder deden Ford en GM dit ook al. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag lager. De S&P500 index daalde 0,5 procent tot 4.388,71 punten. De Dow Jones-index daalde 0,7 procent en technologie-index Nasdaq verloor 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

