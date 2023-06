Europese beurzen op klein verlies rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag overwegend lager, terwijl de markten wachten op het optreden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell voor het Huis van Afgevaardigden. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 460,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 16.135,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,1 procent met een stand van 7.284,50 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.561,83 punten. De Europese beurzen maken volgens investment manager Simon Wiersma van ING een pas op de plaats, bij gebrek aan richtinggevend macro-economisch nieuws. ING merkte op dat beleggers nog steeds teleurgesteld zijn in het uitblijven van de aankondiging van een omvangrijk Chinees stimuleringsplan. In Azië liepen de beursverliezen vanochtend dan ook op tot wel twee procent. Econoom Gerwin Bell van PGIM Fixed Income verwacht dat China evengoed "het roer om zal gooien" en een steviger stimulerend fiscaal beleid zal voeren. De Britse inflatie stabiliseerde op jaarbasis op 8,7 procent in mei, maar dat percentage was hoger dan de verwachte 8,4 procent. Op maandbasis liep de inflatie in het Verenigd Koninkrijk terug van 1,2 naar 0,7 procent, maar de verwachting lag met 0,4 procent op maandbasis een stuk lager. De producentenprijzen stegen in mei minder hard op jaarbasis en kwamen met een plus van 0,5 procent ook onder de verwachte stijging met 1,2 procent uit. Op maandbasis daalden deze prijzen met 1,5 procent bij een verwachte daling met 0,5 procent. De Amerikaanse macro-economische agenda van woensdag is verder leeg. Powell spreekt van het Huis van Afgevaardigden vanaf 16.00 uur toe. Andere sprekers zijn woensdag Bundesbankpresident Joachim Nagel en ECB-bestuurder Isabel Schnabel en Fed- bestuurders Christopher Waller en Michelle Bowman. Olie noteerde woensdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 71,06 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 75,69 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0924. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0908 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0914 op de borden.



Bedrijfsnieuws Op de beurs van Parijs noteerden iets meer dan een derde van de hoofdaandelen hoger, onder aanvoering van de koers van het aandeel Renault, dat 2,8 procent steeg. Onder de verliezers bleef de schade beperkt. Op de beurs van Frankfurt noteerde de helft hoger, waarbij de koers van het aandeel Adidas met een winst van 3,1 procent de sterkste stijger was na een koopadvies van UBS. De koers van het aandeel BAF zakte 4,3 en van Continental 3,9 procent, waarmee deze twee de lijst van dalers aanvoerden in Frankfurt. Argenx kreeg van de Amerikaanse toezichthouder FDA goedkeuring voor VYVGART Hytrulo. Deze optie is patiëntvriendelijker en dat vergroot ook de kans dat het daadwerkelijk zal worden opgenomen in behandelplannen. Analisten verhoogden hun koersdoelen voor Argenx en de kjers van het aandeel steeg op de beurs van Brussel met 2,6 procent.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het groen. De S&P500 index daalde dinsdag 0,5 procent tot 4.388,71 punten. De Dow Jones-index daalde 0,7 procent en technologie-index Nasdaq verloor 0,2 procent op 13.667,29 punten.

