Beursblik: alle ogen gericht op beleggersdag Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon ondergaat een transformatie en beleggers hopen donderdag tijdens de beleggersdag van de verzekeraar in Londen inzicht te krijgen in de uitgestippelde koers. Daarnaast worden nieuwe financiële doelstellingen verwacht.

In het jaarverslag over 2022 zei topman Lard Friese dat het besluit om de Nederlandse activiteiten aan ASR Nederland te verkopen het sluitstuk vormde van de eerste fase van een transformatie.

Over hoe de tweede en derde fase van deze transformatie eruit zullen zien, heeft de verzekeraar zich nog niet uitgelaten. Op de aandeelhoudersvergadering eind vorige maand weigerde Friese vragen hierover te beantwoorden van de Vereniging van Effectenbezitters, waardoor de spanning richting de beleggersdag is opgelopen.

Aegon verkoopt zijn Nederlandse activiteiten aan ASR voor 2,5 miljard euro in contanten én een belang van 29,99 procent in ASR. Na de goedkeuring afgelopen week van mededingingsautoriteit ACM lijkt 1 juli haalbaar als datum voor de afronding van de transactie.

Eerder verkocht Aegon al onder meer zijn Oost-Europese activiteiten. "Friese stroomlijnt de onderneming", zo klinkt het onder analisten.

Wat resteert is een verzekeraar die via zijn dochterondernemingen Transamerica en World Financial Group Insurance Agency in Amerika actief is, naast activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, en een grote vermogensbeheerder, Aegon AM. Daarnaast opereert Aegon op meer bescheiden schaal in de groeimarkten China en Brazilië, maar ook in Spanje en Portugal.

De vanuit Den Haag bestuurde verzekeraar, waarvan de Nederlandse geschiedenis van een rechtsvoorganger teruggaat tot 1759, heeft na de verkoop aan ASR niet langer direct zakelijke activiteiten in Nederland.

De beleggersdag op 22 juni zal dan ook naar verwachting focussen op de plannen voor de Amerikaanse tak, die na de desinvestering van het Nederlandse onderdeel met afstand het grootste deel van Aegon uitmaakt, goed voor circa 70 procent van de operationele kapitaalgeneratie.

Aegon wist eerder geformuleerde doelstellingen ten aanzien van het operationele resultaat en de vrije kasstroom eind vorig jaar al te realiseren, een jaar eerder dan voorzien, waardoor nieuwe financiële doelstellingen zullen worden geformuleerd.

Berenberg verwacht dat Aegon donderdag een nieuwe doelstelling voor de hoeveelheid te genereren kapitaal zal geven van 1,2 miljard euro in 2024 en meer dan 1,5 miljard euro in 2025. De bijdrage uit Amerika zou in 2025 0,8 miljard euro moeten zijn en in 2026 rond 0,9 miljard euro.

Daarnaast zal vermoedelijk formeel worden aangekondigd dat een deel van de opbrengst in contanten van de verkoop van ASR zal worden aangewend voor een inkoopprogramma van eigen aandelen. Aegon zelf gaf eerder al aan een bedrag van 1,5 miljard euro hiervoor te willen reserveren.

Dan resteert de vraag, welke kant wil Aegon op met zijn transformatie.

Topman Lard Friese begeleidde de beursgang van sectorgenoot en concurrent NN Group in 2014 en zag in de vijf daaropvolgende jaren de beurskoers met krap 50 procent stijgen, terwijl de dividenduitkeringen een stijgende lijn lieten zien.

In augustus 2019 kondigde Friese een opmerkelijke transfer aan, naar Aegon, waar hij ook zijn carrière was begonnen. Op 1 maart 2020 ging Friese als topman van start bij Aegon, op het moment dat de coronapandemie was losgebarsten en het aandeel op de beurs een duikvlucht had gemaakt.

En de prestaties van Aegon op de beurs waren al een gevoelig onderwerp onder beleggers.

Nadat Aegon eind vorige eeuw een kampioen op Beursplein 5 was, met als hoogtepunt de miljardenovername van Transamerica, decimeerde de koers onder druk van twee financiële crises en gebrekkige regulering, maar ook in de nasleep van een aandelenlease-affaire, die het imago van Aegon in Nederland besmeurde.

De afgelopen 15 jaar is het aandeel per saldo niet van zijn plaats gekomen. Dividenduitkeringen hebben vooral de afgelopen periode een deel van de pijn verzacht, maar daar stond dan weer de hardnekkige inflatie tegenover.

De Amerikaanse regionale bankencrisis van afgelopen maart liet maar weer eens zien dat beleggers in tijden van crisis verzekeraars nog vaak beschouwen als financiële brokkenpiloten. Het aandeel Aegon verloor ruim een kwart van zijn beurswaarde en is daar nog niet van hersteld.

Deze koersreactie was evenwel nergens op gebaseerd, volgens zakenbank Berenberg, die erop wees dat een bankrun bij verzekeraars eenvoudigweg niet mogelijk is. Dat daarnaast obligaties onder water staan, vanwege de ongekend snel gestegen rente, is op langere termijn niet zo belangrijk, omdat ze zijn afgesloten tegen langlopende verplichtingen en dus niet tussentijds worden verkocht.

De stroomlijning door Friese, mede als reactie op de van oudsher volatiele financiële resultaten van de verzekeraar, lijkt zijn doel nog te missen, gezien de achterblijvende beursprestaties. En dat kan schuren bij de topman.

Analisten vragen zich ook af of een aanscherping van de Amerikaanse prestaties voldoende zal zijn om het aandeel structureel een duw in de rug te geven. Her en der wordt zelfs geopperd dat Friese nog lang niet klaar is met desinvesteren.

De verzekeraar verkoopt zijn Nederlandse bezittingen voor bijna vijf miljard euro, terwijl Amerika goed is voor de bulk van het resultaat.

Daarnaast beschikt Aegon onder meer over vermogensbeheerder Aegon AM. Recent werd het vergelijkbare, maar kleinere, NN Investment Partners aan Goldman Sachs verkocht voor bijna 2 miljard euro.

Door meer kernbezittingen te verkopen, kan Friese dus mogelijk de echte waarde van Aegon aantonen. Anderzijds is het vrij zeldzaam dat een topman zijn bedrijf grotendeels opheft.

Wordt vervolgd, donderdag in Londen.