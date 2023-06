Valuta: Powell in focus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd boven de 1,09 dollar, in een markt die vandaag en morgen vooral zal worden bepaald door de woorden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Ook kijk de markt al uit naar het rentebelsuit van de Bank of England. "Wij denken dat de inflatiecijfers van vandaag de Britse bank er niet van zullen weerhouden de rente donderdag met 25 basispunten te verhogen naar 4,75 procent", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Wij zien de bank ophouden bij 5,25 procent, terwijl de markt zich richt op 5,75 tot 6,00 procent. Wij denken dat de markt op de schreden moet terugkeren en dat impliceert naar ons idee een stijging van de euro naar 0,87 pond op een termijn van zes maanden en naar 0,90 pond op een termijn van een jaar", aldus Mevissen. De Britse inflatie stabiliseerde op jaarbasis op 8,7 procent in mei, maar dat percentage was hoger dan de verwachte 8,4 procent. Op maandbasis liep de inflatie in het Verenigd Koninkrijk terug van 1,2 naar 0,7 procent, maar de verwachting lag met 0,4 procent op maandbasis een stuk lager. De producentenprijzen stegen in mei minder hard op jaarbasis en kwamen met een plus van 0,5 procent ook onder de verwachte stijging met 1,2 procent uit. Op maandbasis daalden deze prijzen met 1,5 procent bij een verwachte daling met 0,5 procent. De Amerikaanse macro-economische agenda van woensdag is verder leeg. Powell spreekt van het Huis van Afgevaardigden vanaf 16.00 uur toe. Andere sprekers zijn woensdag Bundesbankpresident Joachim Nagel en ECB-bestuurder Isabel Schnabel en Fed- bestuurders Christopher Waller en Michelle Bowman. De euro noteerde woensdag vlak op 1,0921 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8587 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent en noteerde op 1,2716 dollar. Bron: ABM Financial News

