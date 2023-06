Bescheiden verliezen in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,3 procent tot 761,19 punten. De Europese beurzen maken volgens investment manager Simon Wiersma van ING een pas op de plaats, bij gebrek aan richtinggevend macro-economisch nieuws. Vooral individueel bedrijfsnieuws bepaalt de stemming, aldus Wiersma, wijzend op onder meer de winstwaarschuwing van het Duitse chemiebedrijf Lanxess en overnamegeruchten rond sectorgenoot Covestro op dinsdag. Volgens de expert van ING zijn vooral groeiaandelen weer in trek. Zo sloot Tesla dinsdag nog ruim vijf procent hoger en schreef Nvidia bijna drie procent bij. Vanochtend deden groeiaandelen in Amsterdam echter een stapje terug. Ook merkte ING op dat beleggers nog steeds teleurgesteld zijn in het uitblijven van de aankondiging van een omvangrijk Chinees stimuleringsplan. In Azië liepen de beursverliezen vanochtend dan ook op tot wel twee procent. Econoom Gerwin Bell van PGIM Fixed Income verwacht dat China evengoed "het roer om zal gooien" en een steviger stimulerend fiscaal beleid zal voeren. Drie belangrijke factoren kunnen de beleidsmakers snel tot actie dwingen, zo stelde Bell. "Om te beginnen lijkt China niet in staat om de VS bij te halen als het gaat om de veerkracht van de consumptie [en] ten tweede blijven de vastgoedprijzen in China dalen." Een derde factor is de arbeidsmarkt, die er volgens Bell "beroerd" begint uit te zien. "China bestrijdt de tegenwind al met monetair beleid, wat blijkt uit de aanzienlijke kredietgroei, dalende rentetarieven en een goedkopere munt, maar nu is het fiscale beleid aan de beurt", vindt Bell. De Nederlandse consument is in juni nog iets pessimistischer dan een maand eerder, zo bleek woensdag uit cijfers van het CBS. De vertrouwensindex daalde van 38 negatief in mei naar 39 negatief deze maand. Verder bleek de Britse inflatie te zijn gestabiliseerd in mei. Er was evenwel gerekend op een daling van de inflatie. De producentenprijzen stegen minder sterk dan verwacht. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0925. De olieprijzen daalden licht tot 71 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen stegen Aegon en ING tot 1,1 procent. Aegon heeft de overname van het platform voor Collateralized Loan Obligations met bijhorend team van NIBC afgerond, zo werd vanochtend bekendgemaakt. Donderdag houdt Aegon een beleggersdag. IMCD en DSM verloren circa twee procent, terwijl UMG 2,4 procent inleverde. De mogelijke lancering van een nieuw muziekabonnement door Spotify is goed nieuws voor Universal Music Group, zo stelde Deutsche Bank. In de AMX won AMG 1,6 procent op 47,64 euro, na een koersdoelverhoging door ING van 54,00 naar 60,00 euro met handhaving van het koopadvies. ING onderbouwde de verhoging van het koersdoel voornamelijk met het herstel van de prijzen voor lithium, terwijl de fundamentele omstandigheden, waaronder de energietransitie, volgens de bank nog altijd een koopadvies rechtvaardigen. WDP verloor in de AMX juist 2,2 procent. Ook sectorgenoot Eurocommercial leverde 1,7 procent in. Onder de kleinere aandelen won Heijmans 4,1 procent. De bouwer neemt Van Wanrooij over voor een ondernemingswaarde van 298 miljoen euro. Sif daalde 1,3 procent. Het aandeel Value8 steeg 2,5 procent, nadat er door de Portugese accountant CFA een goedkeurende verklaring werd afgegeven voor de jaarrekening 2022. Bron: ABM Financial News

