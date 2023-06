Beursblik: ING verhoogt koersdoel AMG

Zeker, Lepre. Laat de mensen maar eens de AMG-NV.COM site bezoeken en het unieke Nederlandse bedrijf ontdekken dat een volledige productielijn heeft vanaf eigen mijn in Brazilië tot en met battery-grade als eind dit jaar de eerste van vijf modules in Bitterfeld begint.

Je vergeet even, maar het zij je vergeven, Lepre, want AMG is een mooi lang verhaal, hun LIVA-batterij, HESS en Vanadium en de joint-venture met Shell en Aramco. AMG, het enige Nederlandse bedrijf dat o.a. in Lithium/Vanadium doet voor de EV.

Maakt winst, geeft dividend en kwartaal op kwartaal wordt de Ebitda verhoogd. Een soort Besi in de dop.