Deutsche Bank: plannen Spotify goed nieuws voor UMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De lancering van een nieuw muziekabonnement door Spotify is goed nieuws voor Universal Music Group. Dit stellen analisten van Deutsche Bank, die verwijzen naar een bericht van Bloomberg over de lancering van het nieuwe model. Spotify wil Supremium lanceren. Dit nieuwe abonnement zal hoger geprijsd zijn dan het huidige Premium-abonnement van 9,99 euro per maand, en zal bij de lancering beschikbaar zijn buiten de VS en later dit jaar ook in de VS. In vergelijking met het Premium-abonnement zou Supremium ook hifi-audio en toegang tot luisterboeken bieden. Spotify is wereldwijd het grootste muziekstreamingplatform, en is daarmee een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor UMG. Voor elke 10 procent omzetstijging bij Spotify voorzien de analisten van Deutsche Bank een stijging van de brutowinst en de EBITDA van UMG van circa 4 en 9 procent. Deutsche Bank is van mening dat er nog steeds te weinig geld wordt verdiend met muziek, terwijl het prijsmodel veel simpeler is dan bij de video's. Deutsche Bank hanteert een koopadvies met een koersdoel van 26,00 euro voor UMG. Het aandeel noteert woensdag 2,0 procent lager op 19,25 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.