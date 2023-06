Jefferies verhoogt koersdoel Adyen fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft woensdag het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.657 naar 1.983 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens de analisten ligt Adyen op schema om circa 1.200 nieuwe werknemers aan te nemen, terwijl Jefferies op basis van data uit de reissector ziet dat het aantal hotelboekingen in Europa boven verwachting blijft. "Dit versterkt onze positieve visie op Adyen", aldus analisten van de bank. Jefferies merkte wel op dat er zorgen zijn dat Adyen de kosten flink zal zien stijgen om marktaandeel te blijven winnen in de toekomst. “Daarom zijn we van mening dat langetermijnbeleggers vooral positief zijn, maar beleggers met een kortere horizon juist terughoudend zijn." Jefferies blijft dus van mening dat het langetermijnbeeld voor Adyen positief blijft. Het koopadvies op het aandeel werd dan ook gehandhaafd. Het aandeel Adyen daalde woensdagochtend met 0,6 procent tot 1.529,00 euro. Bron: ABM Financial News

