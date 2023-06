Heijmans koopt Van Wanrooij Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft Van Wanrooij overgenomen voor een ondernemingswaarde van 298 miljoen euro. Dit maakte het beursgenoteerde bouwbedrijf woensdagochtend bekend. Met deze transactie versterkt Heijmans haar marktpositie in bouw- en vastgoedontwikkeling in Nederland. Dankzij de overname zou de omzet van Heijmans in 2022 ruim 20 procent hoger zijn uitgekomen op 2,2 miljard euro. Ook verdubbelt de werkvoorraad in vastgoedontwikkeling van circa 15.000 naar 29.000 nieuwbouwwoningen. De overname verhoogt Heijmans’ ontwikkelcapaciteit met 1.000 tot 1.500 woningen op jaarbasis naar 3.000 tot 4.000 woningen. De bouw- en ontwikkelactiviteiten voegen naar verwachting van Heijmans 30 tot 40 miljoen euro onderliggende EBITDA per jaar toe op de korte termijn en 50 tot 70 miljoen euro op middellange termijn. Daarnaast draagt de overname vanaf dag één bij aan de winst per aandeel en de operationele cashflow van Heijmans. Financiering De overnameprijs wordt voor 23,5 miljoen euro betaald door de uitgifte van 2,3 miljoen certificaten van aandelen Heijmans, tegen een uitgiftekoers van 10,214 euro. De aandeelhouders van Van Wanrooij verkrijgen zo een belang van ruim 9 procent in Heijmans. Het resterende deel van de koopsom, inclusief rente, wordt voldaan in contanten. Heijmans gebruikt hiervoor de eigen kaspositie en 140 miljoen euro via een bankfinanciering met het bankenconsortium bestaande uit ABN AMRO, ING en Rabobank. Na overname resulteert naar verwachting een gecombineerde nettoschuld van circa 150 miljoen euro per jaareinde 2023, wat overeenkomt met een schuldratio van circa 1,0. Dat biedt volgens Heijmans voldoende ruimte om te kunnen blijven investeren. En ook de solvabiliteit van Heijmans blijft na deze transactie volgens de bouwer “onverminderd robuust” op een niveau dat niet veel zal afwijken van de solvabiliteit eind 2022 van 29 procent. De transactie wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt. Bron: ABM Financial News

