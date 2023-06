Aegon rondt overname CLO-team van NIBC af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft de overname van het platform voor Collateralized Loan Obligations (CLO's) met bijhorend team van NIBC afgerond. Dit maakte NIBC woensdag bekend. De deal werd in april van dit jaar aangekondigd, zonder financiële details te noemen. Het platform beheert het onderpand voor drie uitstaande CLO's met een beheerd vermogen van 1,2 miljard euro. Het platform, genaamd North Westerly, kan door de overname verder groeien met Aegon Asset Management als eigenaar. NIBC kan zich naar eigen zeggen zo meer focussen op het verstrekken van leningen met onderpand. Bron: ABM Financial News

