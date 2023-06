AEX gaat waarschijnlijk licht hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich woensdag naar verwachting op voor een licht hogere opening. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent hoger.

De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, in een markt die vooral wachtte op nieuwe impulsen.

Beleggers waren niet onder de indruk van de Chinese renteverlagingen met 10 basispunten die dinsdag werden doorgevoerd in de éénjaars- en vijfjaarsrente. Volgens economen van Société Générale was gerekend op verlagingen met 15 punten.

Beleggers kijken uit naar uitspraken van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, die woensdag en donderdag verantwoording aflegt voor het monetaire beleid aan het Congres. Powell zal de markten vermoedelijk opnieuw proberen te overtuigen dat er nog twee renteverhogingen van 25 basispunten nodig en waarschijnlijk zijn, voorziet KBC.

De Bank of England zal donderdag de rente verhogen met 25 basispunten, is de verwachting.

De Nederlandse consument is in juni nog iets pessimistischer dan een maand eerder, zo bleek woensdag uit cijfers van het CBS. De vertrouwensindex daalde van 38 negatief in mei naar 39 negatief deze maand.

Ook is er in Nederland minder minder geïnvesteerd. In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,4 procent kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in woningen. In personenauto’s werd juist meer geïnvesteerd.

De euro/dollar noteert nagenoeg onveranderd op 1,0905 en een vat Brent-olie stijgt 0,6 procent naar 76,33 dollar.

Zowel de bedrijfsagenda als de macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Wel rapporteert BlackBerry kwartaalcijfers en staan in de VS de wekelijkse hypotheekaanvragen op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Er viel woensdag nog weinig nieuws te meldden over de in Amsterdam genoteerde aandelen.

Slotstanden Wall Street



De S&P 500 index daalde dinsdag met 0,5 procent tot 4.388,71 punten. De Dow Jones-index daalde 0,7 procent tot 34.053,87 punten en technologie-index Nasdaq daalde