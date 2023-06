SBM Offshore heeft financiering nieuwe FPSO rond Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft de financiering voor de nieuwe FPSO Alexandre de Gusmão rond. Dit maakte de oliedienstverlener dinsdagavond bekend. Het gaat daarbij om een totale investering van 1,615 miljard dollar. De financiering is tot stand gekomen via een consortium van twaalf internationale banken met drie exportgaranties. De gemiddelde financieringslast is 6,6 procent voor een periode van veertien jaar. De te bouwen FPSO heeft een capaciteit voor 180.000 vaten olie en twaalf miljoen kubieke meter gas per dag. SBM Offshore heeft een belang van 55 procent in het project, de overige 45 procent is in handen van partners. Alexandre de Gusmão wordt 160 kilometer uit de kust van Rio de Janeiro afgemeerd, in het Santos Basin, onder een contract van 22,5 jaar met Petrobras. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.