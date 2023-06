FedEx ziet CFO vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chief financial officer Michael Lenz van FedEx gaat met pensioen. Dat maakte de Amerikaanee pakketbezorger dinsdag bekend, bij zijn jaarcijfers over het gebroken boekjaar. FedEX boekte een omzet van 21,9 miljard dollar in het vierde kwartaal, waar analisten gemiddeld rekenden op 22,6 miljard dollar.De winst per aandeel was 6,05 dollar en de aangepaste winst 4,94 dollar. Michael Lenz treedt terug na achttien jaar bij FedEx, meldde het bedrijf maandag, en er wordt extern gezocht naar een opvolger. Lenz werd in maart 2020 CFO en loodste het pakkettenbedrijf door de coronacrisis. Tot het einde van het jaar blijft Lenz adviseur voor een soepele overdracht. Outlook Het bedrijf verwacht voor het gehele gebroken boekjaar een een omzetgroei met laag enkelcijferig percentage. Het aandeel daalde ruim 3 procent in de elektronische handel nabeurs. Bron: ABM Financial News

