Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag 1,8 procent lager gesloten op 70,50 dollar na een wisselvallige handelsdag. De handel werd beïnvloed door de sluiting van Wall Street van woensdag en het aflopen van het contract voor levering van ruwe olie in juli, dat vandaag afliep. Verkoopdruk kwam ook van een bericht in de Washington Post, dat de regering Biden indirecte bilaterale gesprekken met Iran voert over inperking van het nucleaire ontwikkelingsprogrammma. "Er is het gevoel dat elke deal het ook gemakkelijker zou mken om meer olie te exporteren", schreeft Bob Yawger. De markt gaat zich nu richten pp de wekelijkse cijfers over de nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering. Cijfers van API komt eerder binnen, maar wel later dan dinsdag het plan was. Bron: ABM Financial News

