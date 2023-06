Wall Street zachtjes omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag lager, nadat Wall Street maandag gesloten bleef en de indexen in de voorgaande dagen naar het hoogste niveau van het jaar waren geklommen, ondanks zorgen over de gezondheid van de wereldeconomie.

De S&P500 index daalde 0,4 procent tot 4.392,58 punten. De Dow Jones-index daalde 0,6 procent en technologie-index Nasdaq verloor 0,2 procent.

De daling werd gestuwd door zorgen over wat Fed-voorzitter Powell dinsdag en woensdag zou kunnen zeggen in zijn getuigenis tegenover het Congres, zei Kent Engelke van Capitol Securities Management.

Beleggers denken intussen hard na of de recente marktstijgingen reëel zijn, volgens Engelke. "Hoe bevestigen we deze rally? Die is direct gebaseerd op het geloof in lagere kortetermijnrente voor het einde van het jaar."

Beleggers kregen vorige week een afkoelend inflatiecijfer toegeworpen voor de maand mei en een pauze van de renteverhogingen door de Fed, maar moest men ook verduren dat de Fed hinte op nog twee renteverhogingen dit jaar.

Beleggers leken niet onder de indruk van de Chinese renteverlagingen met 10 basispunten, die dinsdag werden doorgevoerd. Volgens economen van Société Générale was gerekend op verlagingen met 15 punten voor de één- en vijfjaarsrente.

Maandag bleven de beurzen in New York gesloten vanwege Juneteenth in de Verenigde Staten. Het lange weekend werd voorafgegaan door een lager slot van Wall Street op vrijdag na een belangrijke week waarin de Federal Reserve met een rentebesluit kwam. De Fed koos voor een pauze maar zinspeelde wel op nieuwe renteverhogingen later in het jaar.

"Het feit dat de Fed de rente dit jaar nog twee keer wil verhogen, maakt veel handelaren nerveus, omdat ze denken dat dit een negatievere invloed zal hebben op de Amerikaanse aandelenmarkt, nu de economie op de grens van een recessie balanceert", aldus Aslam.

"Als de Fed de rente dit jaar nog twee keer verhoogt, is de kans groot dat we een verkoopgolf zien op de Amerikaanse aandelenmarkt in de tweede helft van dit jaar", voorspelde de marktkenner.

Woensdag en donderdag spreekt voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres om tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid.

Op macro-economisch vlak werd dinsdg bekend dat de Amerikaanse woningbouw in mei met bijna 22 procent is gestegen, terwijl een daling was voorzien. De bouwvergunningen in de VS namen verrassend sterk toe, met ruim 5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0917. WTI-olie is een procent duurder en kost zo'n 72 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Intel maakte de afgelopen dagen een aantal omvangrijke investeringen bekend, waaronder in Duitsland en Israël. Het aandeel == verloor 4 procent.

Alibaba heeft in Eddie Yongming Wu een nieuwe CEO gevonden. Dit maakte de Chinese techreus dinsdagochtend bekend. Hij volgt Daniel Zhang op, die het onderdeel Cloud Intelligence van Alibaba gaat leiden. Het aandeel Alibaba lijkt daaldd 4,5 procent.

PayPal heeft voor 40 miljard euro aan uitstaande vorderingen doorverkocht aan investeerder KKR, waardoor de betaaldienst meer aandelen kan inkopen. Dat maakte de Amerikaanse betaaldienst dinsdag bekend. Het aandeel PayPal won 4 procent.

Eli Lilly neemt DICE Therapeutics over voor 2,4 miljard dollar. Dit meldden de twee bedrijven dinsdag in een gezamenlijke verklaring. Eli Lilly betaalt 48 dollar per aandeel. De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond. Het aandeel DICE steeg dinsdag 37 procent. Eli Lilly werd 1 procent meer waard.

Boeing heeft een order ontvangen voor 40 737 MAX-vliegtuigen van de in Dublin gevestigde vliegtuigleasemaatschappij Avolon. Dit meldde de Amerikaanse vliegtuigfabrikant dinsdagmiddag tijdens de Paris Air Show. Financiële details maakte Boeing niet bekend. Het aandeel Boeing daalde 3,3 procent.

FedEx komt nabeurs met kwartaalcijfers.

Slotstanden vrijdag

De S&P 500 index sloot vrijdag 0,4 procent lager op 4.409,59 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 34.299,12 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 13.689,57 punten.