Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, in navolging van lagere koersen op Wall Street, in een markt die vooral wacht op nieuwe impulsen.

De brede STOXX Europe 600 index noteerde met een min van 0,6 procent op 459,32 punten. De Duitse DAX daalde 0,6 procent tot 16.111,32 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,3 procent tot 7.294,17 punten. De Britse FTSE sloot 0,25 procent lager op 7.569,61 punten.

"De Amerikaanse aandelenindexen volgden de Aziatische en Europese indexen omlaag, nadat de liquiditeit terugkeerde omdat de Amerikaanse markten weer openden na een lang weekend", stelde analist Axel Rudolph van IG. "De renteverlaging van 10 basispunten in China kon de stemming niet opwekken. Beleggers richten zich in plaats daarvan op de verklaring van de Fed-voorzitter op woensdag en donderdag."

Beleggers waren niet onder de indruk van de Chinese renteverlagingen met 10 basispunten die dinsdag werden doorgevoerd de éénjaars- en vijfjaarsrente. Volgens economen van Société Générale was gerekend op verlagingen met 15 punten.

Beleggers kijken uit naar uitspraken van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, die woensdag en donderdag verantwoording aflegt voor het monetaire beleid aan het Congres. Powell zal de markten opnieuw proberen te overtuigen dat er nog echt twee renteverhogingen van 25 basispunten nodig en waarschijnlijk zijn, voorziet KBC.

Ook de Bank of England zal donderdag de rente verhogen met 25 basispunten, is de verwachting.

Economisch nieuws was er uit Duitsland, waar de producentenprijzen over mei met 1,0 procent stegen op jaarbasis, terwijl op maandbasis de prijzen zelfs daalden. De aanjager van inflatie koelt dus sterk af na de 4,1 procent van april en 6,7 procent van maart.

Er werden in mei fors meer woningen in aanbouw genomen in de VS en het aantal bouwvergunningen steeg met 5 procent, waar slechts 0,3 procent was voorspeld.

De olieprijs daalde. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 2,4 procent in het rood op 70,23 dollar, en Brent-olie kostte 75,05 dollar, een daling van 2,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0908. Maandagavond stond er 1,0920 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Covestro was een opvallende stijger met 12,9 procent. De Duitse chemiereus zou volgens Bloomberg een overnamebod hebben ontvangen van 11 miljard euro van het nationale oliebedrijf van Abu Dhabi. Dit zou een premie van 40 procent zijn op de recente slotprijs.

Het Duitse chemieconcern Lanxess gaf een serieuze winstwaarschuwing af: de aangepaste EBITDA wordt voor dit jaar 30 procent lager ingeschat op 600 tot 650 miljoen, in plaats van 850 tot 950 miljoen euro. Lanxess sloot 15,4 procent lager. Verffabrikant AkzoNobel verloor 1,6 procent in Amsterdam. BASF leverde 3,2 procent in.

Autofabrikanten stonden onder druk. In Parijs koerste Renault 3,8 procent lager. In Frankfurt daalde Porsche en Daimler 2 procent, terwijl bandenfabrikant Continental 3,2 procent inleverde.

Farmaceut Sanofi vond de weg omhoog met een plus van 3,7 procent. In Brussel was farmaceut UCB de sterkste stijger met een plusje van 0,8 procent. Mogelijk hielp het dat de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly DICE Therapeutics wil overnemen voor een premie van 40 procent op de recente koers.

Energiebedrijf Iberdrola won 2,1 procent in Madrid, terwijl modefabrikant Inditex 1 procent kon bijschrijven.

Ahold Delhaize en Unilever bleven overeind met plusjes van een half procent in Amsterdam. Ahold Delhaize kreeg een koopadvies van Kepler Cheuvreux.

Internetinvesteerder Prosus, waarvan de koers sterk is gelieerd aan het Chinese Tencent, was een sterke daler, met een verlies van bijna 5,5 procent in Amsterdam. Ook betaalspecialist Adyen leverde bijna 2 procent in.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden lager. De S&P500 verloor 0,6 procent. Wall Street hield op maandag nog de deuren gesloten in verband met de feestdag Juneteenth.