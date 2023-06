Besi aan kop in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag in het rood geëindigd. De AEX sloot 0,8 procent lager op 763,09 punten.

Beleggers leken niet onder de indruk van de Chinese renteverlagingen met 10 basispunten, die dinsdag werden doorgevoerd. Volgens economen van Société Générale was gerekend op verlagingen met 15 punten voor de één- en vijfjaarsrente.

"De verlaging op zich lijkt voorlopig een druppel op een hete plaat", volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van online broker Lynx. "Beleggers lijken pas tevreden te zijn wanneer de PBoC ook andere beleidsinstrumenten gaat inzetten, denk hierbij aan reservevereisten en bankleningquota."

Volgens de marktkenner lijken de markten ook niet positief over de uitkomst van het bezoek van Antony Blinken aan China.

"Op vele vlakken lijkt er niet naar elkaar toegewerkt te zijn. Geen enkel signaal over het technologiedispuut of Taiwan. Er zullen wel opvolggesprekken volgen en Blinken lijkt tevreden te zijn dat China en de VS terug praten op het hoogste niveau", aldus Verstraete.

Volgende richtpunt voor de markt is de tweedaagse hoorzitting van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres. Woensdag geeft hij tekst en uitleg over het monetaire beleid in het Huis van Afgevaardigden. Donderdag gebeurt dit in de Senaat.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig. De Duitse producentenprijzen stegen in mei veel minder hard, met 1,0 procent op jaarbasis. Dat was het traagste tempo in ruim twee jaar. Op maandbasis daalden de prijzen.

Verder steeg de Amerikaanse woningbouw flink in mei, met bijna 22 procent, waar een daling was voorzien.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0907. WTI-olie werd 1,5 procent goedkoper en kostte zo'n 70 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen sloten defensieve aandelen als Ahold Delhaize, Philips en Wolters Kluwer een half procent tot een procent in het groen. Ahold steeg na een koopaanbeveling van Kepler Cheuvreux.

AkzoNobel verloor ruim anderhalf procent, na een winstwaarschuwing van Lanxess. IMCD daalde bijna 4 procent.

Besi ging aan kop met een plus van bijna 2 procent. Analisten van ING konden de koerswinst niet verklaren. Hekkensluiter Prosus verloor 5,5 procent.

In de AMX koerste Van Lanschot Kempen ruim een procent hoger. Verder waren de winsten bescheiden. De grootste dalers waren Allfunds en Just Eat Takeaway met verliezen van circa 4 tot 5 procent.

In de AScX klom Azerion 1,5 procent, steeg Acomo net iets harder en won NSI bijna 2 procent. CM.com en Accsys daalden ruim 2,5 tot bijna 3 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het Amsterdamse slot tot een procent in het rood.