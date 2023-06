Abu Dhabi National Oil wil Covestro overnemen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Abu Dhabi National Oil, of Adnoc, is geïnteresseerd in een overname van het Duitse Covestro. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van uitspraken van ingewijden. Het staatsoliebedrijf uit Abu Dhabi zou verkennende gesprekken hebben gevoerd met mensen van het in Leverkusen gevestigde Covestro, volgens de bronnen. De aandelen van Covestro zijn dit jaar met ongeveer 7 procent gestegen, waardoor het bedrijf momenteel gewaardeerd wordt op 7,5 miljard euro of 8,2 miljard dollar. Het is niet zeker dat de overname er ook daadwerkelijk komt, aldus Bloomberg. Adnoc, dat bijna alle olie pompt voor OPEC-lid Verenigde Arabische Emiraten, heeft het plan om zo'n 150 miljard dollar te investeren om haar activiteiten op het gebied van aardgas, chemicaliën en schone energie wereldwijd uit te breiden. Vorig jaar kocht het bedrijf al voor bijna 4 miljard euro aan aandelen in het Oostenrijkse OMV en het heeft een belang van 25 procent in het Oostenrijkse Borealis. Ook heeft Adnoc in mei samen met Apollo Global Management een bod uitgebracht op het Braziliaanse Braskem. Het aandeel Covestro stijgt dinsdagmiddag ruim 9 procent in Frankfurt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.