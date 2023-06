PayPal verkoopt leningenportefeuille door aan KKR Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) PayPal heeft voor 40 miljard euro aan uitstaande vorderingen doorverkocht aan investeerder KKR, waardoor de betaaldienst meer aandelen kan inkopen. Dat maakte de Amerikaanse betaaldienst dinsdag bekend. Het gaat daarbij om vorderingen die het bedrijf in verschillende Europese landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk bij klanten heeft uitstaan als onderdeel van een 'koop-nu-betaal-later'-model. Met deze transactie is ongeveer het gehele huidige vorderingenbestand van PayPal in Europa gemoeid. Netto houdt PayPal aan de deal circa 1,8 miljard dollar over, dat de betaaldienst voor een deel laat terugvloeien naar de aandeelhouder en voor een deel aanwendt voor algemene bedrijfsdoeleinden. PayPal hield in de outlook voor dit jaar al rekening met de transactie. Wel verwacht het bedrijf voor 1 miljard dollar meer aandelen in te kopen, waardoor het totale inkoopprogramma 5 miljard dollar zal bedragen. De afronding van de deal wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht.

