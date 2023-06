Boeing krijgt Ierse order voor 40 vliegtuigen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft een order ontvangen voor 40 737 MAX-vliegtuigen van de in Dublin gevestigde vliegtuigleasemaatschappij Avolon. Dit meldde de Amerikaanse vliegtuigfabrikant dinsdagmiddag tijdens de Paris Air Show. Boeing en Avolon werken al lang samen. Zo nam het Ierse bedrijf vorig jaar zijn duizendste 737 MAX-toestel in ontvangst. Financiële details maakte Boeing niet bekend. Het aandeel staat in de Amerikaanse voorbeurshandel licht hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.