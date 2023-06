Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in een markt die vooral wacht op nieuwe impulsen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 462,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,6 procent naar 16.103,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,4 procent met een stand van 7.288,57 punten. De Britse FTSE noteerde vlak op 7.589,61 punten. Beleggers kijken deze week onder meer uit naar uitspraken van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, die woensdag en donderdag voor het Congres verschijnt. Powell zal de markten er volgens KBC misschien opnieuw van proberen te overtuigen dat twee renteverhogingen van nog eens 25 basispunten echt nodig en waarschijnlijk zijn. In Duitsland stegen de producentenprijzen over mei met 1,0 procent op jaarbasis, terwijl op maandbasis de prijzen zelfs daalden. In de Verenigde Staten volgen vandaag alleen cijfers over de woningbouw en bouwvergunningen over mei. Spreker vandaag is de Britse minister van financiën Jeremy Hunt. Olie noteerde dinsdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 72,28 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 77,05 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0927. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0921 en maandagavond stond er een stand van 1,0920 op de borden.



Bedrijfsnieuws Het Duitse chemieconcern Lanxess heeft een serieuze winstwaarschuwing afgegeven. De aangepaste EBITDA zal heel dit jaar vermoedelijk 30 procent lager uitvallen dan eerder gedacht. Lanxess rekende op 850 tot 950 miljoen euro, maar gaat nu uit van 600 tot 650 miljoen euro. De koers van het aandeel noteerde 16,6 procent lager. In Amsterdam verloor de koers van het aandeel AkzoNobel 3,4 procent. Op de beurs van Parijs en Frankfurt noteerde ongeveer driekwart van de hoofdaandelen lager. In Parijs koerste Renault 3,7 procent lager en in Frankfurt verloor Covestro 5,2 procent. In Parijs vond de koers van het aandeel Sanofi de weg omhoog met een plus van 2,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood. Wall Street hield op maandag nog de deuren gesloten in verband met een feestdag. Bron: ABM Financial News

