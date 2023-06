Valuta: euro blijft solide Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag ruim boven de 1,09 dollar in een alerte markt die zich richt op de Britse inflatie, het optreden van Jerome Powell in het Amerikaanse Congres en het Britse rentebesluit van donderdag. "De euro blijft solide boven de 1,09 dollar", ziet ook valutahandelaar Dirk Croonen van valutabroker Ebury dinsdag. "Ook ten opzichte van andere valuta ziet de Europese munt kans zich te handhaven op een hoger peil", aldus Croonen. Volgens de handelaar wordt het dinsdag geen dag van grote bewegingen, maar is woensdag met de Britse inflatiecijfers en het optreden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell wel weer de nodige alertheid geboden. Donderdag staat het rentebesluit van de Bank of England op de agenda. "Vorige week ging ook een inflatiecijfer aan het rentebesluit van de Fed vooraf, waarbij wij niet de indruk kregen dat dat cijfer het rentebesluit van de Fed gewijzigd heeft. Dat garandeert niet dat het deze week ook zo uitpakt", aldus Croonen, die dinsdag dan ook sprak van een alerte valutamarkt. De Chinese centrale bank verlaagde ook vandaag weer een tweetal renteratieven. In Duitsland liep de stijging van de producentenprijzen over mei terug naar 1,0 procent op jaarbasis, terwijl op maandbasis de prijzen zelfs daalden. In de Verenigde Staten volgen vandaag alleen de woningbouw en bouwvergunningen over mei. Spreker vandaag is de Britse minister van financiën Jeremy Hunt. De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0937 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8555 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2785 dollar. De dollar steeg 0,2 procent naar 7,1734 yuan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.