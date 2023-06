Update: Bank of England verhoogt rente met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft donderdag de markt verrast met een renteverhoging van 50 basispunten, nu de inflatie in het Verenigd Koninkrijk niet afkoelt en de kerninflatie zelfs oploopt. Verdere renteverhogingen zijn ook niet uitgesloten. De zogeheten Bank Rate komt met de verhoging van vandaag uit op 5,00 procent. Het besluit werd met 7 tegen 2 genomen. Conform de marktverwachting stemden Swati Dhingra en Silvana Tenreyro tegen. Zij wilden de rente ongewijzigd laten. "Het Monetary Policy Committee zal nauwlettend blijven toezien op aanwijzingen voor aanhoudende inflatoire druk in de economie als geheel, waaronder de krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van de loonstijging en de diensteninflatie. Als er aanwijzingen zouden zijn voor meer aanhoudende druk, dan zal een verdere verkrapping van het monetaire beleid nodig zijn", zei de centrale bank donderdag in een toelichting. Britse inflatiecijfers lieten woensdag zien dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in mei is gestabiliseerd op een hoog niveau van 8,7 procent op jaarbasis. Er was een daling voorzien. De kerninflatie nam zelfs toe, van 6,8 naar 7,1 procent. De Bank of England streeft naar een inflatie van 2 procent. "Maandenlang hebben beleidsmakers van de BoE consequent de hardnekkigheid van inflatoire trends onderschat", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Als de inflatie hardnekkig blijft, moet de rente verder omhoog", aldus de marktanalist. Dat verwacht de Bank of England niet. "De inflatie zal in de loop van het jaar naar verwachting aanzienlijk verder dalen, voornamelijk als gevolg van de ontwikkeling van de energieprijzen", zei de centrale bank donderdag bij het rentebesluit. Voorafgaand aan het Britse rentebesluit prijsde de markt nog zo'n 6 renteverhogingen in, met een verwachte terminale rate van circa 6,00 procent. De centrale bank zei donderdag dat bij de vorige MPC-vergadering het door de markt verwachte pad voor de Bank Rate gemiddeld iets meer dan 4 procent was voor de komende drie jaar. Sindsdien zijn de rendementen op gilts aanzienlijk gestegen, met name op de kortere looptijden, wat nu wijst op een pad voor de Bank Rate van gemiddeld rond de 5,5 procent over de komende drie jaar, aldus de BoE. De koers voor de euro versus het Britse pond noteerde rond het rentebesluit van de Bank of England op 0,8622. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar noteerde het pond op 1,2762, na een opleving tot 1,2784. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.