Bank of England gaat rente waarschijnlijk verder verhogen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal de rente donderdag vermoedelijk opnieuw met 25 basispunten verhogen, is de verwachting van de markt, maar het besluit zal vermoedelijk niet unaniem zijn en het is niet duidelijk wat er na donderdag zal gebeuren. De zogeheten Bank Rate staat momenteel op 4,50 procent. "De recentste inflatiecijfers waren een tegenvaller en de loongroei vertoont de nodige dynamiek", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "De Britse inflatie lijkt nóg hardnekkiger te zijn dan de Amerikaanse of die in de eurozone. Voor een verklaring wordt vaak verwezen naar de Brexit. Die heeft een negatieve impact op het aanbod van buitenlandse werkkrachten. Ook de langzamere Britse reactie om energieprijzen te plafonneren zou een gedeeltelijke verklaring zijn", aldus de econoom. "Maandenlang hebben beleidsmakers van de BoE consequent de hardnekkigheid van inflatoire trends onderschat", voegde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets toe. De kerninflatie kwam in april uit op 6,8 procent en daarmee het hoogste niveau sinds begin jaren 90. Woensdag, een dag voorafgaand aan het Britse rentebesluit, verschijnen nieuwe inflatiecijfers. Hewson verwacht dat het geen unaniem besluit wordt binnen het beleidscomité. Bestuursleden Silvana Tenreyro en Swati Dhingra stemmen vermoedelijk opnieuw tegen een renteverhoging. Voor Tenreyro is het evenwel de laatste vergadering als bestuurslid, waardoor het aantal tegenstemmen de komende maanden vermoedelijk afneemt, aldus Hewson. ING verwacht naast een renteverhoging van 25 basispunten op donderdag "slechts vage aanwijzingen over wat er daarna waarschijnlijk gaat komen", schreven de economen in een vooruitblik. ING wijst erop dat de markt nog zo'n 6 renteverhogingen inprijst voor de komende maanden, met een verwachte terminale rate van circa 6,00 procent. De Japanse bank Nomura vindt die verwachting "overdreven". En ook ING denkt dat 6 renteverhogingen "onwaarschijnlijk" zijn. Als er geen grote verrassingen meer komen in de diensteninflatie, "lijkt een piek van 5 procent voor de Bank Rate ons redelijk", aldus ING. Dat zou na donderdag nog één renteverhoging betekenen. Volgens Aben van Van Lanschot Kempen wijkt de renteverwachting voor het VK af van de VS en de eurozone. "Daar mikken markten op een eindrente die óp of ónder de plannen van de centrale banken ligt. Over het Kanaal is dat andersom", aldus de econoom. De Bank of England maakt donderdag om 13.00 uur zijn rentebesluit bekend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.