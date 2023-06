Rode koersen in Amsterdam, koersdreun AkzoNobel

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,6 procent tot 764,14 punten.

Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx wees op de nodige negativiteit in China, waar opnieuw de rentes werden verlaagd. Volgens Verstraete werd echter een sterkere renteverlaging verwacht. "Beleggers lijken pas tevreden te zijn wanneer de Chinese centrale bank ook andere beleidsinstrumenten gaat inzetten, als reservevereisten en bankleningquota", aldus de expert van Lynx.

Beleggers zijn volgens Verstraete ook niet positief over de uitkomst van het bezoek van de Amerikaanse minister Antony Blinken aan China. "Op vele vlakken lijkt er niet naar elkaar toegewerkt te zijn."

"Het gebrek aan verdere details over een steunplan in China naast opwaartse druk op de rentes door onzekerheid over toekomstige renteverhogingen en een vertragende wereldeconomie, zorgen voor wat winstnemingen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Duitse producentenprijzen in mei nog wel zijn gestegen, maar dat de stijging steeds verder afvlakt. Vergeleken met een jaar eerder liepen de producentenprijzen afgelopen maand met 1,0 procent op. Dit is beduidend minder dan in de voorgaande maanden. En op maandbasis was er een daling van 1,4 procent.

Vanmiddag komen er vanuit de VS nog cijfers over de woningbouw en vergunningen over mei.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0937. De olieprijzen daalden licht tot 71,90 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden Ahold Delhaize en Wolters Kluwer tot 1,0 procent in het groen. Ahold steeg na een koopaanbeveling van Kepler Cheuvreux. AkzoNobel verloor 3,9 procent, na een winstwaarschuwing van Lanxess.

In de AMX koerste Van Lanschot Kempen 0,9 hoger. Fugro won 0,2 procent. De grootste dalers waren Signify en Just Eat Takeaway met 2,7 tot 4,0 procent.

In de AScX klommen Azerion en B&S tot 2,2 procent.