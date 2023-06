Beursblik: Ahold Delhaize op de kooplijst van Kepler

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux is het aandeel Ahold Delhaize weer gaan volgen, met een koopadvies en een koersdoel van 34,00 euro. Dit meldde Kepler dinsdag in een analistenrapport.

Volgens Kepler heeft Ahold Delhaize sterke merken in aantrekkelijke regio’s. Ook is de voorspelbaarheid groot als het gaat om margebehoud en beloning van de aandeelhouders. Daarmee is het volgens Kepler gerechtvaardigd dat het aandeel tegen een kleine premie noteert ten opzichte van sectorgenoten.

Met de ambitie om in 2025 1 miljard euro aan omzet uit retailmedia te halen en de doelstelling om per jaar 1 miljard euro aan kosten te besparen, is Ahold Delhaize volgens Kepler in staat tegenwind te weerstaan.

De omzetgroei komt volgens Kepler uit inflatie en online, ofschoon die laatste minder hard groeit dan Ahold Delhaize aanvankelijk verwachtte. De marges zullen volgens Kepler niet stijgen met een terughoudende consument.

Tot 2025 ziet Kepler de winst per aandeel gemiddeld met 3,3 procent per jaar stijgen, min of meer gelijk aan de analistenconsensus.

De koers van het aandeel Ahold Delhaize noteerde dinsdag op een rood Damrak 0,6 procent hoger op 29,91 euro.