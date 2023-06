Solid Systems neemt Nedap Beveiligingstechniek over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft zijn divisie Beveiligingstechniek verkocht aan Solid Systems. Dit maakte Nedap dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Met de overname worden de verkoop, en hieraan gerelateerde activiteiten, van antiwinkeldiefstalsystemen op basis van RF-technologie in de Benelux per 1 juni door Solid Systems voortgezet. Solid Systems treedt daarmee toe tot het wereldwijde partnernetwerk van Nedap in de retailmarkt. "Deze stap is in lijn met onze groeistrategie", aldus Oscar van den Broek, Managing Director Retail bij Nedap. "Solid Systems is een uitstekende partner en het is logisch dat zij onderdeel worden van ons wereldwijde partnernetwerk en de activiteiten van Nedap Beveiligingstechniek overnemen." Bron: ABM Financial News

