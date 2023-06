AEX vermoedelijk vlak van start

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag naar verwachting op voor een neutrale opening. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong fractioneel lager.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een verlies van een half procent op 768,98 punten. De Amerikaanse beurzen bleven dicht, vanwege Juneteenth in de Verenigde Staten, en dus was er geen impuls vanuit New York.

"Het was een zwakke en matige sessie voor de markten in Europa, waarbij de verliezen vooral het gevolg waren van de verkoopgolf in de VS aan het einde van vrijdag, waardoor de markten daar onder het hoogste punt van de week afsloten", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De terughoudende weekstart volgde op een belangrijke week waarin de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank met hun rentebesluiten niet verrasten, en de mondiale beurzen op weekbasis hun opmars vervolgden.

De Fed koos voor een pauze, maar zinspeelde wel op nieuwe renteverhogingen later in het jaar. Ook de ECB lijkt nog niet klaar met de renteverhogingen, nu de inflatie niet snel afkoelt. Woensdag en donderdag verschijnt voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres om tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid.

De People's Bank of China verlaagde vanochtend opnieuw een aantal rentetarieven.

Ditmaal ging het om de zogeheten loan prime rates voor de korte en de lange termijn, die in beide gevallen met 10 basispunten werden verlaagd. Daarmee ging het tarief voor de eenjarige leningen naar 3,55 procent en voor de vijfjarige leningen naar 4,2 procent. Vorige week verlaagde de bank ook al een aantal rentetarieven.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend lager, waarbij de beurs in Hongkong net als een dag eerder de negatieve uitschieter is met een verlies van circa anderhalf procent. Tokio verliest daarnaast enkele tienden van een procent. De Australische beurs weet met een winst van bijna een procent wel overtuigend de weg omhoog te vinden.

De Amerikaanse olie-future geeft vanochtend ruim een procent prijs op 70,88 dollar per vat.

Zowel de bedrijfsagenda als de macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Wel rapporteert FedEx kwartaalcijfers en staan de afgegeven Amerikaanse bouwvergunningen op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Ebusco ontving van transportbedrijf Niederrheinische Verkehrsbetriebe, onderdeel van de Rethmann-Group, een vervolgopdracht voor de levering van 31 bussen.

Slotstanden Wall Street van vrijdag

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,4 procent tot 4.409,59 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 34.299,12 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 13.689,57 punten.