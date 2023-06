Serieuze winstwaarschuwing Lanxess Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lanxess

(ABM FN-Dow Jones) Lanxess heeft een serieuze winstwaarschuwing afgegeven voor het tweede kwartaal. Voor het tweede kwartaal rekent Lanxess op een aangepaste EBITDA van ongeveer 100 miljoen euro. De analistenconsensus ligt op 200 miljoen euro en zakenbank Jefferies rekende op 195 miljoen euro. "De vraag blijft zwak, met klanten die hun voorraden terugbrengen", aldus de analisten van Jefferies. De aangepaste EBITDA zal heel dit jaar vermoedelijk 30 procent lager uitvallen dan eerder gedacht. Lanxess rekende op 850 tot 950 miljoen euro, maar gaat nu uit van 600 tot 650 miljoen euro. "Het herstel dat we aanvankelijk in de tweede jaarhelft verwachtten, is nog niet zichtbaar", aldus het speciaalchemiebedrijf. De analistenconsensus lag op 887 miljoen euro. De cijfers over het tweede kwartaal worden op 4 augustus gepresenteerd. Jefferies heeft een koopadvies voor het aandeel Lanxess met een koersdoel van 40 euro. Bron: ABM Financial News

