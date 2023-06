Centrale bank China verlaagt nog meer rentetarieven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van China heeft dinsdag opnieuw een aantal rentetarieven verlaagd. Dit maakte de People's Bank of China bekend. Het gaat ditmaal om de zogeheten loan prime rates voor de korte en de lange termijn, die in beide gevallen met 10 basispunten werden verlaagd. Daarmee ging het tarief voor de eenjarige leningen naar 3,55 procent en voor de vijfjarige leningen naar 4,2 procent. Vorige week verlaagde de bank ook al een aantal rentetarieven. Bron: ABM Financial News

