Europese beurzen openen naar verwachting fractioneel hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een fractioneel hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 4 punten voor de Duitse DAX en een pas op de plaats voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 1 punt hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, na een dag met weinig impulsen.

"Het was een zwakke en matige sessie voor de markten in Europa, waarbij de verliezen van vandaag vooral het gevolg waren van de verkoopgolf in de VS aan het einde van de vrijdag, waardoor de markten daar onder het hoogste punt van de week afsloten", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Later in de week komt de Bank of England met zijn rentebesluit. De BoE zal de rente donderdag vermoedelijk opnieuw met 25 basispunten verhogen, is de verwachting van de markt, maar het besluit zal waarschijnlijk niet unaniem zijn. De zogeheten Bank Rate staat momenteel op 4,50 procent.

Een dag eerder verschijnen nog Britse inflatiecijfers.

ING wijst erop dat de markt nog zo'n 6 Britse renteverhogingen inprijst voor de komende maanden, met een verwachte terminale rate van circa 6,00 procent.

Bedrijfsnieuws

Het Duitse Sartorius temperde maandag de verwachtingen. De Duitse leverancier van farmaceutische en laboratoriumapparatuur heeft de outlook voor de omzet en winstgevendheid voor het lopende jaar aanzienlijk verlaagd vanwege de aanhoudende voorraadafbouw door klanten na de coronapandemie en de over het algemeen zwakke vraag. Het aandeel sloot bijna 15 procent lager. Merck KGaA daalde ruim 6 procent in de DAX.

Op de beurs van Frankfurt steeg Rheinmetall licht. De topman van het defensiebedrijf zei vorige week tegen Reuters dat hij verwacht een miljardencontract met Duitsland te tekenen voor de levering van munitie. Hij voegde toe dat 2023 "zeker het beste jaar ooit" wordt.

MTU Aero Engines ging aan kop met een winst van meer dan 4 procent. Verder waren de plussen in Frankfurt bescheiden.

In Parijs ging Safran aan de leiding met een winst van ruim anderhalf procent. Air Liquide en Vinci verloren tot 4 procent.

UBS heeft maandag het koersdoel voor Shell licht verhoogd van 27,50 naar 28,00 Britse pond en handhaafde het koopadvies voor de energiereus. Het aandeel steeg licht in Londen.

In Amsterdam was KPN koploper met een koerswinst van ruim een procent na een positief rapport van Morgan Stanley en een overname in eigen land.

Euro STOXX 50 4.362,38 (-0,7%)

STOXX Europe 600 462.04 (-1,0%)

DAX 16.201,20 (-1,0%)

CAC 40 7.314,05 (-1,0%)

FTSE 100 7.588,48 (-0,7%)

SMI 11.306,64 (-0,7%)

AEX 768,98 (-0,5%)

BEL 20 3.596,72 (-1,7%)

FTSE MIB 27.754,18 (-0,4%)

IBEX 35 9.431,90 (-0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaat Wall Street een lagere opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen maandag gesloten bleven vanwege Juneteenth.

Voor het lange weekend sloot Wall Street nog lager na een belangrijke week waarin de Federal Reserve met zijn rentebesluit kwam. De Fed koos voor een pauze, maar zinspeelde wel op nieuwe renteverhogingen later in het jaar. Woensdag en donderdag verschijnt voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres om tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid.

Toch liggen de beurzen op koers voor een sterke junimaand, volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets, al zijn er wel zorgen onder beleggers over het Chinese herstel.

Op geopolitiek vlak werd maandag gekeken naar de ontmoeting van de Chinese leider Xi Jinping met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken.

Tijdens de ontmoeting zou de Chinese leider hebben benadrukt dat een stabiele relatie tussen China en de VS goed is voor de wereld. Dat betekent dat beide landen de ander moeten respecteren. Volgens CNN zou Xi hebben gezegd dat de twee landen vooruitgang boeken en overeenstemming hebben bereikt op specifieke punten.

Blinken zou het bezoek aan Beijing eerder dit jaar afleggen, maar dit werd uitgesteld nadat de Amerikanen boven eigen wateren een Chinese weerballon neerhaalden die zou zijn gebruikt voor spionage-activiteiten.

Qua macro- en bedrijfsnieuws belooft het geen spannende week te worden. Het aandeel van Intel komt dinsdag mogelijk in beweging wanneer de markten weer opengaan. Persbureau Bloomberg meldde een investering van Intel van 25 miljard dollar in een nieuwe fabriek in Israël en maakte bekend dat Intel 10 miljard euro subsidie krijgt voor de bouw van een fabriek in Duitsland.

FedEx en BlackBerry komen deze week nog met kwartaalcijfers.

Slotstanden van vrijdag:

S&P 500 index 4.409,59 (-0,4%)

Dow Jones index 34.299,12 (-0,3%)

Nasdaq Composite 13.689,57 (-0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag in het rood.

Nikkei 225 33.227,79 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.249,89 (-0,2%)

Hang Seng 19.609,03 (-1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0912. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0927.

USD/JPY Yen 141,94

EUR/USD Euro 1,0912

EUR/JPY Yen 154,90

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - Mei (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Mei (Dld)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 FedEx - Cijfers vierde kwartaal (VS)