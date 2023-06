Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 1,0 procent tot 462,04 punten. De Duitse DAX liet eveneens een verlies optekenen van 1,0 procent op 16.201,20 punten. De Franse CAC 40 verloor ook 1,0 procent bij een stand van 7.314,05 punten. De Britse FTSE sloot 0,7 procent lager op 7.588,48 punten.



"Het was een zwakke en matige sessie voor de markten in Europa, waarbij de verliezen van vandaag vooral het gevolg waren van de verkoopgolf in de VS aan het einde van de vrijdag, waardoor de markten daar onder het hoogste punt van de week afsloten", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.



Na die rentebesluiten van vorige week, moest de markt het vandaag doen met een relatief mager gevulde macro-economische agenda en zijn de Amerikaanse beurzen gesloten.



Later in de week komt de Bank of England met zijn rentebesluit. De BoE zal de rente donderdag vermoedelijk opnieuw met 25 basispunten verhogen, is de verwachting van de markt, maar het besluit zal waarschijnlijk niet unaniem zijn. De zogeheten Bank Rate staat momenteel op 4,50 procent.



Een dag eerder verschijnen nog Britse inflatiecijfers.



ING wijst erop dat de markt nog zo'n 6 Britse renteverhogingen inprijst voor de komende maanden, met een verwachte terminale rate van circa 6,00 procent.



De euro/dollar noteerde rond het slot maandag op 1,0927.



Bedrijfsnieuws



Vanochtend temperde het Duitse Sartorius de verwachtingen. De Duitse leverancier van farmaceutische en laboratoriumapparatuur heeft de outlook voor de omzet en winstgevendheid voor het lopende jaar aanzienlijk verlaagd vanwege de aanhoudende voorraadafbouw door klanten na de coronapandemie en de over het algemeen zwakke vraag. Het aandeel sloot bijna 15 procent lager. Merck KGaA daalde ruim 6 procent in de DAX.



Op de beurs van Frankfurt steeg Rheinmetall licht. De topman van het defensiebedrijf zei vorige week tegen Reuters dat hij verwacht een miljardencontract met Duitsland te tekenen voor de levering van munitie. Hij voegde toe dat 2023 "zeker het beste jaar ooit" wordt.



MTU Aero Engines ging aan kop met een winst van meer dan 4 procent. Verder waren de plussen in Frankfurt bescheiden.



In Parijs ging Safran aan de leiding met een winst van ruim anderhalf procent. Air Liquide en Vinci verloren tot 4 procent.



UBS heeft maandag het koersdoel voor Shell licht verhoogd van 27,50 naar 28,00 Britse pond en handhaafde het koopadvies voor de energiereus. Het aandeel steeg licht in Londen.



In Amsterdam was KPN koploper met een koerswinst van ruim een procent na een positief rapport van Morgan Stanley en een overname in eigen land.

Bron: ABM Financial News