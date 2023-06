AEX sluit lager zonder hulp van Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week terughoudend begonnen. De AEX daalde 0,5 procent op 768,98 punten.

"Het was een zwakke en matige sessie voor de markten in Europa, waarbij de verliezen van vandaag vooral het gevolg waren van de verkoopgolf in de VS aan het einde van de vrijdag, waardoor de markten daar onder het hoogste punt van de week afsloten", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse beurzen blijven maandag gesloten, vanwege Juneteenth in de Verenigde Staten, en dus was er geen impuls vanuit New York.

De rustige weekstart volgt na een belangrijke week waarin de Federal Reserve en Europese Centrale Bank met hun rentebesluiten kwamen. De Fed koos voor een pauze, maar zinspeelde wel op nieuwe renteverhogingen later in het jaar. Woensdag en donderdag verschijnt voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres om tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid.

Ook de ECB lijkt nog niet klaar met de renteverhogingen, nu de inflatie niet snel afkoelt. De Nederlandsche Bank waarschuwde maandag in een nieuw economisch rapport dat het zorgwekkend is dat de onderliggende kerninflatie dit jaar zelfs stijgt naar 6,8 procent in Nederland.

Volgens analist Salah Bouhmidi van IG Nederland zullen grondstoffentraders en inflatiebewakers de weersvoorspellingen voor het Middenwesten van de VS daarom nauwlettend in de gaten houden.

"Zachte grondstoffen zoals maïs, tarwe of sojabonen hebben door de droogte in de VS de hoogste prijzen in meerdere maanden bereikt en zouden het inflatiemonster wakker kunnen schudden met gelijktijdig stijgende prijzen voor ruwe olie", waarschuwde de marktanalist.

Op geopolitiek vlak werd maandag gekeken naar de ontmoeting van de Chinese leider Xi Jinping met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken.

Tijdens de ontmoeting zou de Chinese leider hebben benadrukt dat een stabiele relatie tussen China en de VS goed is voor de wereld. Dat betekent dat beide landen de ander moeten respecteren. Volgens CNN zou Xi hebben gezegd dat de twee landen vooruitgang boeken en overeenstemming hebben bereikt op specifieke punten.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De euro/dollar noteerde maandag op 1,0927.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen bleven grote uitschieters maandag achterwege. KPN ging aan kop met een winst van meer dan een procent. Het telecombedrijf neemt glasvezelnetwerken over van Primevest. Verder wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group op een positief rapport van Morgan Stanley, waarin KPN als een topfavoriet werd bestempeld. Het koersdoel werd door de Amerikaanse zakenbank verhoogd naar 4,00 euro, onder meer omdat Morgan Stanley verwacht dat KPN minder zal hoeven te investeren.

ASR steeg bijna een procent en Prosus een half procent.

UBS heeft maandag het koersdoel voor Shell licht verhoogd van 27,50 naar 28,00 Britse pond en handhaaft het koopadvies voor de energiereus. Het aandeel sloot nagenoeg vlak.

UMG en IMCD verloren zo'n anderhalf tot 2 procent en DSM Firmenich sloot de rij met een verlies van bijna 4 procent.

In de AMX won InPost dik 2 procent. Verder waren er geen stijgers. Basic-Fit, Van Lanschot Kempen en Aalberts leverden ruim 2 tot 3 procent in.

In de AScX steeg Nedap ruim een procent, maar waren de winsten verder bescheiden. Vivoryon en Sif sloten circa 3,5 tot zelfs 5,5 procent lager.

Ebusco daalde licht. Het bedrijf maakte bekend dat het is gestart met de uitlevering van de eerste Ebusco 3.0 uit serieproductie. Het gaat om bussen van 12-meter, die voor mobiliteitsbedrijf Transdev de weg op gaan in de regio Hilversum. De fabrikant maakte maandagochtend ook bekend dat de levering een nieuwe fase op weg naar een productiecapaciteit van 3.000 bussen per jaar markeert.