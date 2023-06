DNB: economische groei valt sterk terug

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie groeit dit jaar met 0,8 procent, waar dat een jaar geleden nog 4,5 procent was. De inflatie daalt met de sterk afkoelende economie tot 4,2 procent, maar blijft daarmee hoog en het is zorgwekkend dat de onderliggende kerninflatie dit jaar zelfs stijgt naar 6,8 procent. Dat stelt De Nederlandsche Bank in een maandag verschenen economisch rapport.

De komende jaren blijft de economische groei beperkt met 1,3 procent in 2024 en 1,1 procent in 2025. De kerninflatie daalt wel aanzienlijk in de komende jaren maar blijft hoog, met 3,6 procent in 2024 en 2,8 procent in 2025, becijferden de economen van de centrale bank.

In de kerninflatie zijn de volatiele prijzen van voeding en energie niet meegenomen, maar de hogere prijzen van andere goederen en diensten juist wel. Het is niet vreemd dat de kerninflatie later daalt dan de inflatie, omdat het juist de hoge energieprijzen waren die de inflatieschok en bijbehorende loonstijgingen in gang hebben gezet.

Huizenprijzen dalen 10 procent

De Nederlandsche Bank verwacht dat de huizenprijzen in 2025 zo'n 10 procent lager zullen zijn dan de piek in de zomer van 2022. Dit jaar dalen ze met 5,1 procent en volgend jaar met nog eens 3,8 procent, voorspellen de economen. Een belangrijke rol daarbij speelt de hogere rente. De Europese Centrale Bank heeft de rente sterk verhoogd om de economie en de inflatie af te remmen. Dit moet de investeringen van bedrijven afremmen en de woningmarkt afkoelen.

De werkloosheid loopt ook iets op, maar blijft op een laag niveau van minder dan 4 procent, waardoor de arbeidsmarkt "bijzonder krap" blijft, volgens het rapport.

Het begrotingstekort loopt op tot 2,7 procent in de komende jaren en daarmee is het begrotingsbeleid aan de ruime kant, menen de economen, gezien de stand van de economie.

Matig winst én loongroei

De economen van DNB roepen overheden, werkgevers en vakbonden op om bij te dragen aan inflatiebestrijding. Ze wijzen erop dat het problematisch is als de inflatie in de eurozone daalt maar in Nederland relatief hoog blijft. Omdat de ECB dan niet voldoende reden meer heeft om de rente verder te verhogen, moeten overheid en sociale partners de taak overnemen. Het is zaak dat in de loononderhandelingen wordt ingezet op een beheerste groei van winsten en lonen.

Eerder was er kritiek op DNB-voorzitter Klaas Knot, die vooral vakbonden en werknemers leek op te roepen om de inflatie niet onnodig aan te jagen met hoge looneisen. Critici wezen op de gestegen marges van het bedrijfsleven dat zich schuldig zou maken aan 'graaiflatie'.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999