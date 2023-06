Intel akkoord met Duitsland over subsidie chipfabriek - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft overeenstemming bereikt met de Duitse overheid om subsidies te ontvangen ter waarde van 10 miljard euro, of bijna 11 miljard dollar voor een halfgeleiderfabriek in het oosten van het Duitsland. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van informatie van ingewijden. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en CEO van Intel Pat Gelsinger zullen de overeenkomst ondertekenen tijdens een ceremonie in Berlijn maandag later op de dag. Intel stemde er in eerste instantie mee in om de faciliteit in Maagdenburg te bouwen met 6,8 miljoen euro aan overheidssubsidies, maar stelde de bouw van de fabriek uit vanwege economische tegenwind. Intel is momenteel wereldwijd flink aan het investeren. Vorige week kondigde het bedrijf aan 4,6 miljard dollar te investeren in een fabriek in Polen. Bloomberg meldde dit weekend ook een deal in Israël, waar Intel 25 miljard dollar investeert in een nieuwe fabriek. Bron: ABM Financial News

