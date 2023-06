Europese beurzen doen een stap terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond de lunch in het rood. Het is relatief rustig, omdat Wall Street vandaag de deuren gesloten houdt vanwege de viering van Juneteenth. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur op een verlies van 0,5 procent op 464,59 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,6 procent naar 16.263,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,5 procent op een stand van 7.353,43 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.623,25 punten. Na die rentebesluiten van vorige week, moet de markt het vandaag doen met een relatief mager gevulde macro-economische agenda en zijn de Amerikaanse beurzen gesloten. De cijfers voor het vertrouwen van de huizenbouwers in de VS gedurende juni staan nog wel op de rol. Bedrijfsnieuws Vandaag temperde het Duitse Sartorius de verwachtingen. De Duitse leverancier van farmaceutische en laboratoriumapparatuur heeft de outlook voor de omzet en winstgevendheid voor het lopende jaar aanzienlijk verlaagd vanwege de aanhoudende voorraadafbouw door klanten na de coronapandemie en de over het algemeen zwakke vraag. Het aandeel koerste maandag zo’n 14 procent lager. Op de beurs van Frankfurt ging overigens Rheinmetall aan kop met een winst van bijna 5 procent. De topman van het defensiebedrijf zei tegen Reuters dat hij verwacht een miljardencontract met Duitsland te tekenen voor de levering van munitie. Hij voegde toe dat 2023 "zeker het beste jaar ooit" wordt. In Parijs ging Renault aan kop met een winst van 1,4 procent en steeg SocGen met 1,3 procent. Vinci en Air Liquide verloren beide ruim 3 procent. In Amsterdam is KPN de kopkoper met een koerswinst van 1,3 procent na een positief rapport van Morgan Stanley. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen zijn vandaag dicht en de futures noteren nagenoeg onveranderd. De S&P 500 daalde vrijdag 0,4 procent op 4.409,59 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 34.299,12 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 13.689,57 punten. Bron: ABM Financial News

