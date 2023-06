UBS: aandeel Euronext vergt geduld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS handhaaft het koopadvies en koersdoel van 87,00 euro voor het aandeel Euronext, maar waarschuwt beleggers dat geduld vereist is, omdat een aantal factoren de koers drukken. Dat blijkt maandag uit een rapport van de Zwitserse bank. Ten eerste zijn beleggers bezorgd of Euronext zijn doelstelling van een marktaandeel van minimaal 63 procent in contante effecten kan bereiken en tegelijk het beoogde rendement op de omzet van "circa 0,52 basispunten" kan behalen. Ten tweede zijn beleggers bezorgd dat Euronext bezig is met een grootschalige overname, vergelijkbaar met Allfunds. En ten derde is er onzekerheid over de impact van de Europese regels die eraan komen, maar nog altijd gefinaliseerd moeten worden. Europa wil meer transparantie en minder marktfragmentatie. Deze zorgen zullen het aandeel op korte termijn drukken, maar op de langere termijn helt het profiel van risico versus rendement over naar boven, verwacht UBS. Als mogelijke meevallers die de huidige somberheid rond het aandeel kunnen doen omslaan, noemt de bank ten eerste betere volumes in contante effecten, ten tweede een stijgend marktaandeel nadat de daling in de meeste kernmarkten is vertraagd en in Italië is gestopt, ten derde het doorkomen van verwachte synergievoordelen uit de fusie met Borsa Italiana en ten vierde een overname van een kleine of middelgrote traditionele Europese beurs. Het aandeel Euronext stond maandag een half procent lager op 65,60 euro. Bron: ABM Financial News

