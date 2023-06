UBS verhoogt koersdoel Shell licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor Shell licht verhoogd van 27,50 naar 28,00 Britse pond en handhaaft het koopadvies voor de energiereus. De beleggersdag vorige week voldeed aan de relatief hoge verwachtingen, aldus UBS. Er vloeit een groter deel van de winst terug naar de aandeelhouders en verder verraste het bedrijf positief met kostenbesparingen. Dit in tegenstelling tot de huidige tendens in deze sector. De kostenreductie van 2 tot 3 miljard dollar benadrukte de sterke focus op de kosten. Ook is het een signaal dat Shell werk maakt van zijn kasstroom. UBS is ook positief over de geplande dividendverhoging en het terugkopen van eigen aandelen door Shell. De lichte opwaartse aanpassing van het koersdoel is voornamelijk te danken aan de lagere geplande kosten, aldus de Zwitserse zakenbank. Bron: ABM Financial News

