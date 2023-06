Valuta: weinig winst voor dollar na rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar stijgt maandag, maar de koerswinst blijft bescheiden, nadat de Federal Reserve vorige week hintte op nog twee renteverhogingen in het verschiet, als commentaar bij het overslaan van de renteverhoging in juni. De euro/dollar stond maandag 0,1 procent lager op 1,0934 dollar. Er is nog geen signaal dat de dollar fors gaat stijgen door deze aankondiging van een hogere beleidsrente. Dat komt omdat de valutamarkt "de claims van een meer havikige aanpak door de Fed simpelweg niet gelooft", stelde Commerzbank. Het verschil tussen de Fed en de Europese Centrale Bank is dat de Fed zeer expliciet heeft bevestigd dat de piekrente dichtbij is, volgens de analisten van de Duitse bank. Dat deed de Amerikaanse centrale bank door de pauze in de renteverhogingen en in de dot plot met projecties van de toekomstige rente door afzonderlijke beleidsmakers. De Europese Centrale Bank lijkt met een meer open blik naar de toekomst te kijken, volgens Commerzbank. De dollar daalde vorige week met 1,6 procent tegenover de euro, hoewel de Amerikaanse munt wel 1,7 procent sterker werd tegenover de yen. Al met al verzwakte de dollar echter, ondanks de voorspelde renteverhogingen. Valutabeleggers zullen deze week waarschijnlijk gericht zijn op cijfers over de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Ook zal er voldoende 'Fedspeak' zijn om uit te pluizen, met onder andere de tweedaagse getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres. Een cijfer over de Amerikaanse woningbouw verschijnt dinsdag en over de woningverkopen komt er op donderdag een rapport. Dan is er ook een rentebesluit van de Bank of England. Het pond sterling kan stijgen, omdat de markt zijn verwachtingen voor de Britse rente naar aanleiding van die vergadering zou kunnen verhogen, denkt RBC Capital Markets. Een stempatroon dat neigt naar een verhoging met 50 basispunten zou voldoende kunnen zijn, denken de analist, aangezien de markt een verhoging met 25 basispunten inprijst. Bron: ABM Financial News

