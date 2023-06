AEX weet openingsverlies niet om te buigen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht lager. Rond de klok van half elf verloor de AEX 0,3 procent op 770,08 punten.

"De nieuwe week is op de Aziatische beurzen vanmorgen een beetje in mineurstemming begonnen. Ondanks, naar verluidt, constructieve gesprekken tussen de VS en China, weegt het vooralsnog uitblijven van nieuwe stimuleringsmaatregelen vanmorgen zwaarder op het sentiment", zei investment manager Simon Wiersma van ING.



Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten vanwege de viering van Juneteenth.

Afgelopen week wist de AEX in een door rentebesluiten gedomineerde handelsweek nog elke dag in het groen te sluiten, al was het vrijdag met 0,01 procent wel kantje boord. Op weekbasis steeg de index circa twee procent naar 772,72 punten.

Ook op Wall Street was het vizier opwaarts gericht, ondanks een dip vrijdag, met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 2,6 procent op weekbasis.

De zon schijnt momenteel op de Amerikaanse beurs vooral voor de zogeheten 'Magnificent Seven', ofwel de bedrijven die volgens beleggers optimaal kunnen profiteren van de AI-ontwikkelingen. Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Meta en Nvidia. In Europa is de vijver veel kleiner. Beleggers lopen vooral warm voor ASML.

Onder aanvoering van de Magnificent Seven beleefde de S&P 500 afgelopen week zijn beste week sinds maart. "Deze beursrally lijkt een beetje overdreven, maar er staat nog veel geld aan de zijlijn, wat betekent dat zolang het AI positivisme intact blijft, de S&P zijn winstreeks [van vijf weken op weekbasis] kan voortzetten", zei analist Ed Moya van Oanda.

Het muntpaar euro/dollar koerste maandag rond een niveau van 1,0933. De olieprijzen daalden licht en een vat Brentolie kost inmiddels 76 dollar.

Zowel de bedrijfsagenda als de macro-economische agenda is vandaag leeg, onder meer vanwege de Amerikaanse feestdag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen bleven grote uitschieters achterwege. KPN ging aan kop met een winst van 1,6 procent. Het telecombedrijf neemt glasvezelnetwerken over van Primevest. Verder wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group op een positief rapport van Morgan Stanley, waarin KPN als een topfavoriet werd bestempeld. Het koersdoel werd door de Amerikaanse zakenbank verhoogd naar 4,00 euro, onder meer omdat Morgan Stanley verwacht dat KPN minder zal hoeven te investeren.

Besi win 0,8 procent en ASML 0,6 procent. Ook de financials Aegon, ING en ASR boekten kleine plussen. DSM Firmenich sloot de rij met een verlies van 1,4 procent.

In de AMX wonnen Vopak en Fugro 0,3 procent. Verder waren er geen stijgers. Aalberts en Alfen moesten maandagochtend ongeveer 2 procent toegeven.

In de AScX steeg Accsys 1 procent, gevolgd door CM.com met een winst van 0,5 procent. Fastned en Pharming sloten de gelederen met verliezen van ruim 2 procent.

Ebusco koerste maandag 1,3 procent hoger. Het bedrijf maakte bekend dat het is gestart met de uitlevering van de eerste Ebusco 3.0 uit serieproductie. Het gaat om bussen van 12-meter, die voor mobiliteitsbedrijf Transdev de weg op gaan in de regio Hilversum. De fabrikant maakte maandagochtend ook bekend dat de levering een nieuwe fase op weg naar een productiecapaciteit van 3.000 bussen per jaar markeert.