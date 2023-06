KPN favoriet bij Morgan Stanley Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het koersdoel voor KPN verhoogd van 3,70 naar 4,00 euro, en bestempelt het aandeel als een 'top pick'. Dit bleek maandag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. Het aandeel past goed in de visie van de zakenbank op de sector, met een constructieve visie op 'fair share´, stellen de analisten. Zij zien de omzetgroei als duurzaam en menen dat die sterker is dan bij sectorgenoten. Ook is de bank positiever gestemd over de toekomstige investeringen. Daarbij zal de beleggersdag waarschijnlijk licht laten schijnen op een aantrekkelijk onderdeel, namelijk het leven na glasvezel. Morgan Stanley verlaagt zijn verwachtingen voor de investeringen die KPN doet na de uitrol van de glasvezelnetwerken. Hierdoor stijgt het koersdoel van 3,70 naar 4,00 euro. Dat biedt een opwaarts potentieel van ongeveer 30 procent met een divendrendement van 7,6 procent. Het aandeel KPN noteerde maandag op een rood Damrak 1,3 procent hoger op 3,17 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.