AEX lager van start gegaan, hele AMX kleurt rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is maandag met verlies van start gegaan. Kort na opening van de handel daalde de AEX 0,3 procent naar bijna 770 punten. Onder de hoofdaandelen koerste alleen KPN duidelijk om hoog met 1,3 procent. Het telecombedrijf neemt glasvezelnetwerken over van Primevest. Verder wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group op een positief rapport van Morgan Stanley, waarin KPN als een topfavoriet werd bestempeld. Het koersdoel werd door de Amerikaanse zakenbank verhoogd naar 4,00 euro. De techaandelen Prosus en Adyen noteerden onderaan met krap anderhalf procent koersverlies. In de AMX bleven stijgers achterwege. Aalberts en Fagron waren de grootste dalers met bijna twee procent. In de AScX was Pharming een opvallende daler met bijna drie procent. Majorel, Accsys en ForFarmers boekten heel kleine winsten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.