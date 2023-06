Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel NSI

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor NSI verlaagd van 29,00 naar 25,00 euro, met behoud van het koopadvies, op basis van een lagere verwachte winstuitkering van 60 procent dit jaar. De analisten rekenden eerder op een dividend van 2,16 euro per aandeel, gelijk aan vorig jaar.

Het vastgoedbedrijf evalueert zijn strategie rond ontwikkelingsprojecten, door de aanstaande afschaffing van de Nederlandse wet voor vastgoedbeleggers, de zogeheten FBI-status, maar ook omdat grotere vastgoedontwikkelprojecten uitdagend zijn in een klimaat met hogere rente en hoge bouwkosten. Het stoppen van dit soort projecten is daarom niet per se slecht nieuws, menen de analisten.

Berenberg verwacht dat NSI blijft focussen op Nederlandse kantoren, met name in Amsterdam. De expertise met de verduurzaming van kantoren zou kunnen leiden tot investeringskansen, omdat de ombouw van kantoren naar "groene gebouwen" de voornaamste trend in vastgoed blijft in de komende jaren.

NSI meldde in zijn recente kwartaalbericht dat de ontwikkeling van Vitrum in Amsterdam, waarin 95 tot 105 miljoen euro zou worden gestoken, waarschijnlijk wordt uitgesteld of gewijzigd na een oordeel van de Hoge Raad. Vitrum staat al twee jaar leeg en zal nu mogelijk tijdelijk verhuurd worden. Ook het Well House project in Amsterdam is eind vorig jaar gestopt. Daar zou 150 miljoen euro in worden geïnvesteerd. NSI ontwikkelt nu nog alleen Laanderpoort in Amsterdam voor ING en investeert daarin tot 220 miljoen euro.

"We erkennen dat er op korte termijn onzekerheden blijven, maar we handhaven desalniettemin onze koopaanbeveling op dit moment."