KPN neemt glasvezelnetwerken over van Primevest

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KPN neemt de glasvezelnetwerken over van Primevest, waardoor het zijn positie in de grote steden verstevigt. Dit maakte KPN maandag voorbeurs bekend, zonder financiële details vrij te geven. Het gaat in totaal om 127.000 adressen in de steden Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Volgens KPN draagt deze overname bij aan de doelstelling om circa 80 procent van Nederland van glasvezel te voorzien per eind 2026. KPN heeft momenteel op ongeveer vier miljoen adressen zijn kopernetwerk al vervangen door glasvezel. De transactie met Primevest zal naar verwachting eind juni worden afgerond. Bron: ABM Financial News

