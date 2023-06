AEX start handelsweek vermoedelijk in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim een half procent. Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten vanwege de viering van Juneteenth. Afgelopen week wist de AEX in een door rentebesluiten gedomineerde handelsweek nog elke dag in het groen te sluiten, al was het vrijdag met 0,01 procent wel kantje boord. Op weekbasis steeg de index circa twee procent naar 772,72 punten. Ook op Wall Street was het vizier opwaarts gericht, ondanks een dip vrijdag, met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 2,6 procent op weekbasis. Goldman Sachs stelde afgelopen week het koersdoel voor de S&P 500 index opwaarts bij en de analisten benadrukten daarbij dat kunstmatige intelligentie, AI, de winstmarges van ondernemingen positief zal beïnvloeden. Het recessiegevaar en de havikachtige Federal Reserve blijven daarentegen voorlopig nog wel boven de markt hangen, zo waarschuwde de zakenbank. Kunstmatige intelligentie behoort misschien wel tot één van de grootste technologische vooruitgangen in de geschiedenis, aldus de analisten, die berekenden dat AI over een periode van tien jaar tot een jaarlijkse productiviteitsgroei van anderhalf procent kan leiden. "Een hogere output van de hele economie zou zich kunnen vertalen in hogere omzetten en winsten voor S&P 500-bedrijven, zelfs voor de bedrijven die niet direct betrokken zijn bij de AI”, aldus Goldman. De zon schijnt momenteel op de Amerikaanse beurs vooral voor de zogeheten ‘Magnificent Seven’, ofwel de bedrijven die volgens beleggers optimaal kunnen profiteren van de AI-ontwikkelingen. Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Meta en Nvidia. In Europa is de vijver veel kleiner. Beleggers lopen vooral warm voor ASML. Onder aanvoering van de Magnificent Seven beleefde de S&P 500 afgelopen week zijn beste week sinds maart. "Deze beursrally lijkt een beetje overdreven, maar er staat nog veel geld aan de zijlijn, wat betekent dat zolang het AI positivisme intact blijft, de S&P zijn winstreeks [van vijf weken op weekbasis] kan voortzetten”, zei analist Ed Moya van Oanda. In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend lager, waarbij de beurs in Hongkong de negatieve uitschieter is met een verlies van krap anderhalf procent. Tokio verliest daarna ruim een procent. De Australische beurs weet met een winst van een half procent wel de weg omhoog te vinden. Ook de Amerikaanse oliefuture doet vanochtend een stap terug met een daling van ruim een procent naar 70,97 dollar per vat. Afgelopen week steeg de olieprijs op weekbasis nog met 2,3 procent. Zowel de bedrijfsagenda als de macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg, onder meer vanwege de Amerikaanse feestdag Bedrijfsnieuws ASR Nederland ligt volgens de Duitse zakenbank Berenberg op koers om in 2023 voor 710 miljoen tot 720 miljoen aan kapitaal te genereren, tegen 654 miljoen euro een jaar eerder. Berenberg verlaagde verder het koersdoel voor NSI van 29,00 naar 25,00 euro, maaar herhaalde wel het koopadvies. Ajax en AS Roma hebben overeenstemming bereikt over de overgang van de Zweed Benjamin Tahirovic naar Ajax. Financiële details maakte Ajax niet bekend. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde vrijdag 0,4 procent tot 4.409,59 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 34.299,12 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 13.689,57 punten. Bron: ABM Financial News

