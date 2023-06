Sartorius tempert de verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sartorius heeft door de aanhoudende voorraadafbouw door klanten na de coronapandemie en de over het algemeen zwakke vraag de verwachtingen neerwaarts bijgesteld. De Duitse leverancier van farmaceutische en laboratoriumapparatuur heeft de outlook voor de omzet en winstgevendheid voor het lopende jaar aanzienlijk verlaagd. Het bedrijf verwacht nu een daling van de verkoopopbrengsten in plaats van een lichte groei. De omzet zal 10 tot 15 procent lager uitvallen, denkt het bedrijf. Door de lagere volumeverwachtingen wordt nu ook verwacht dat de onderliggende EBITDA-marge in 2023 rond de 30 procent zal liggen. Eerder verwachtte het bedrijf, dat genoteerd staat in de DAX, een marge op ongeveer het niveau van het voorgaande jaar, wat toen lag rond de 33,8 procent. Voor de komende jaren blijft Sartorius optimistisch. "Sartorius ziet de huidige vraagsituatie na de pandemie als een fase die slechts tijdelijk de zeer positieve groeifactoren van de life science en biofarmaceutische markten overschaduwt." Daarom wijzigt het bedrijf zijn middellangetermijndoelstellingen tot 2025 niet. Sartorius publiceert op 21 juli de halfjaarcijfers over 2023. Het aandeel is vrijdag met ruim 3,5 procent gestegen en sloot op 295,50 euro. Bron: ABM Financial News

