Berenberg: ASR Nederland op koers voor sterker jaarresultaat

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland ligt op koers om in 2023 voor 710 miljoen tot 720 miljoen aan kapitaal te genereren, tegen 654 miljoen euro een jaar eerder. Dat meldde zakenbank Berenberg maandag, naar aanleiding van mededelingen die de verzekeraar deed bij de bekendmaking van de goedkeuring van de overname van Aegon Nederland door de mededingingsautoriteiten. Die overname ligt ook op schema om te worden afgerond begin juli. De toename van het gegenereerde kapitaal die Berenberg verwacht, is te danken aan de hogere rente, waardoor de UFR-rekenrente het resultaat met 70 miljoen euro minder drukt. De couponrente op een obligatie van 1 miljard euro die in oktober 2023 zal worden uitgegeven, zal ruimschoots worden goedgemaakt door het kapitaal dat Aegon ederland gaat bijdragen. De verwachte waardedalingen van de woningportefeuille zal waarschijnlijk grotendeels worden goedgemaakt door de voortdurende herwaardering van het agrarische vastgoed, dat profiteert van geïndexeerde pachten met looptijden van twintig tot veertig jaar en het feit dat ASR een langetermijn-investeerder is. ASR Nederland meldde verder dat er geen nieuw of extra risico is rond woekerpolissen. ASR heeft nog een voorziening van 30 miljoen euro voor claims in dat dossier. De verzekeraar wil zo snel mogelijk klaar zijn om eigen aandelen in te kopen, als Aegon zijn belang van 30 procent in ASR straks zou willen verminderen. Op termijn zou ASR weer willen terugkeren naar een winstuitkering van 70 tot 75 procent. Berenberg heeft een koopadvies met een koersdoel van 52,50 euro. Het aandeel ASR sloot vrijdag op 38,58 euro. Bron: ABM Financial News

