Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 115 punten voor de Duitse DAX, een min van 43 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 39 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenmarkten sloten vrijdag hoger, terwijl beleggers de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank verwerkten. Uit beide besluiten werd duidelijk dat beleidsmakers nog niet klaar zijn met het verhogen van de rente, aangezien de onderliggende inflatiedruk aanhoudt.

De Fed en ECB waren beiden zeer agressief, zei CMC Markets. "Echter, de belangrijkste inflatie-indicatoren van de Fed laten steeds meer tekenen van desinflatie zien en de kerninflatieverwachtingen van de ECB voor het einde van het jaar waren te hoog", voegde CMC toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone in mei duidelijk is gedaald. De prijzen stegen afgelopen maand op jaarbasis met 6,1 procent.

In het eerste kwartaal van 2023 zijn de loonkosten in de eurozone met 5,0 procent gestegen op jaarbasis.

Vrijdag kwam de Bank of Japan nog met zijn rentebesluit. De Japanse centrale bank klonk zeer dovish, vond CMC.

Bedrijfsnieuws

Tesco heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien oplopen en verwacht voor het gehele boekjaar een stabiele operationele winst. Het aandeel daalde 0,6 procent.

In Parijs ging LVMH aan kop met een winst van 3,2 procent, Kering steeg 2,8 procent, terwijl Essilorluxottica 2,8 hoger noteerde. Worldline verloor 0,8 procent.

Op de beurs van Frankfurt won Zalando 3,3 procent, terwijl Porsche 2,5 procent daalde.

Euro STOXX 50 4.394,82 (+0,7%)

STOXX Europe 600 466,80 (+0,5%)

DAX 16.357,63 (+0,4%)

CAC 40 7.388,65 (+1,3%)

FTSE 100 7.642,72 (+0,2%)

SMI 11.386,26 (+0,7%)

AEX 772,72 (0,0%)

BEL 20 3.658,43 (0,0%)

FTSE MIB 27.861,80 (+0,5%)

IBEX 35 9.495,00 (+0,7%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten vanwege Juneteenth.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten schommelden vrijdag tussen lichte winsten verliezen. "Hoewel de som van Amerikaanse economische data een verdeeld beeld laat zien en weinig duidelijkheid biedt over de vooruitzichten van de rentetarieven, is het echte verhaal de aanhoudende stijging van het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, wat duidt op een verzwakkende arbeidsmarkt en een minder agressieve Fed", zei SPI Asset Management.

"Daarom duurde het minder dan 24 uur [na het Fed-rentebesluit], voordat beleggers weer meer gewicht toekenden aan macro-data, waarbij banen en de inflatietrend de definitieve richting zouden moeten zijn voor de FOMC-bijeenkomst in juli in plaats van de Fed-richtlijnen in het dotplot", voegde SPI Asset Management toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in juni is verbeterd. Opvallend was daarbij de daling van de inflatieverwachting. Definitieve inflatiecijfers lieten conform een voorlopige lezing een afkoeling zien in mei, hoewel de kerninflatie slechts licht daalde, van 5,6 tot 5,3 procent.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,6 procent, ofwel 1,16 dollar, hoger op 71,78 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis steeg de olieprijs 2,3 procent.

Wall Street is maandag gesloten vanwege de viering van Juneteenth. Op macro-economisch vlak staat het consumentenvertrouwen van juni geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Adobe heeft in het afgelopen kwartaal boven verwachting gepresteerd. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse softwarespecialist. In de nabeurshandel steeg het aandeel 3,5 procent. De aandelen van Adobe zijn sinds begin mei enorm gestegen, met een piek van 46 procent, doordat het nieuws over de recente AI-push aanslaat bij beleggers. Het aandeel steeg circa 1,2 procent.

De chief financial officer van Disney, Christine McCarthy, treedt af en zal medisch verlof opnemen. Kevin Lansberry, executive vice president en CFO van Disney Parks, Experiences and Product, wordt per 1 juli interim-CFO, aldus Disney. McCarthy blijft tijdens haar verlof wel strategisch adviseur en zal helpen met het proces om een lange termijn opvolger te vinden, aldus het Amerikaanse entertainmentbedrijf. Het aandeel Disney verloor ongeveer 1,6 procent.

Intel is van plan om 4,6 miljard dollar te investeren in de bouw van een assemblage- en testfaciliteit voor halfgeleiders in Polen. In een persbericht vrijdag, zei de chipmaker dat de fabriek ongeveer 2.000 banen zal creëren. De fabriek is naar verwachting in 2027 operationeel. Het aandeel noteerde circa 2,5 procent hoger.

S&P 500 index 4.409,59 (-0,4%)

Dow Jones index 34.299,12 (-0,3%)

Nasdaq Composite 13.689,57 (-0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie lager.

Nikkei 225 33.316,94 (-1,2%)

Shanghai Composite 3.255,69 (-0,5%)

Hang Seng 19.726,15 (-1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0933. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0942 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0928 op de borden.

USD/JPY Yen 141,46

EUR/USD Euro 1,0933

EUR/JPY Yen 154,64

MACRO-AGENDA:

15:30 Wall Street gesloten vanwege Juneteenth

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten