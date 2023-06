Ajax vindt versterking bij AS Roma Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en AS Roma hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Benjamin Tahirovic naar Ajax. Dit maakte Ajax zondag bekend. Tahirovic werd op 3 maart 2003 geboren in het Zweedse Spånga,. Hij begon zijn professionele carrière bij het Zweedse Vasalunds IF, voordat hij in 2021 bij Roma kwam en is sinds maart van dit jaar international voor Bosnië en Herzegovina. Financiële details maakte Ajax niet bekend. Tevens maakte Ajax zondag bekend dat de arbeidsovereenkomst met oud-speler en trainer John Heitinga heeft ontbonden. Volgens Ajax is dit een gezamenlijk besluit. Het contract van de trainer liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2025, maar eindigt nu per 1 juli 2023. "De clubleiding is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de club, hoopt door het ontbinden van de arbeidsovereenkomst dat de trainer zijn carrière elders een passend vervolg kan gaan geven en wenst hem daarbij veel succes", verklaarde Ajax. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.