Veel macrocijfers in relatief rustige week

(ABM FN-Dow Jones) Na een relatief drukke beursweek met rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, kunnen beleggers het weer wat rustiger aan doen. De macro-economische agenda is overigens wel redelijk gevuld.

Maandag start de week rustig, mede vanwege Wall Street dat de deuren gesloten houdt in verband met een nationale feestdag. Wel krijgen beleggers inzicht in het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers.

Op dinsdag staan er productiecijfers uit de Japanse industrie op de rol, naast de Duitse producentenprijzen over mei. Op woensdag volgen cijfers uit Nederland, onder meer over het consumentenvertrouwen in investeringen in april. De Britse consumenten- en producentenprijzen over mei kunnen ook op de aandacht van beleggers rekenen.

Op donderdag is het wat drukker met de Chicago Fed-index, het Europese consumentenvertrouwen en data over de bestaande woningverkopen in de VS, naast de leidende indicatoren.

De aandacht zal vooral uitgaan naar de Bank of England, dat met een rentebesluit komt. Naar verwachting zal de rente met 25 basispunten worden verhoogd, net als de EBC deed. En de Britse centrale bank is dan nog niet klaar, zo verwachten analisten van Nomura. Zij voorzien meer renteverhogingen in augustus en september.

Op vrijdag volgen dan nog samengestelde inkoopmanagersindices uit Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Bedrijfsnieuws

Het bedrijfsnieuws in Nederland is komende week vrij beperkt. Op donderdag is er een beleggersdag van Aegon.

In Brussel noteert Azelis op woensdag ex-dividend.

In de VS publiceert FedEx dinsdag cijfers en BlackBerry woensdag.